قانون «شطب الأحزاب الهامشية» يصل البرلمان منتصف أبريل

قال النائب أحمد رفعت، مُعد مشروع قانون "شطب الأحزاب الهامشية غير ممثلة فى البرلمان"، إنه يعمل فى الفترة الحالية على جمع التوقيعات اللازمة من النواب على مشروع القانون التى يجب أن تتعدى الـ60 توقيعًا بالموافقة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بالمشروع بشكل رسمى فى 15 أبريل الجارى، لهيئة مكتب المجلس.



وأوضح "رفعت"، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه عرض المشروع على غالبية النواب من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان فى أثناء مرحلة الإعداد، ورحبوا به كثيرًا وأكدوا أنه فرصة سانحة لتوحيد الصوت الحزبى فى الدولة المصرية، وإحياء الحياة السياسية وثرائها من جديد، في صوت قوي قادر على اتخاذ القرار في العديد من الأحداث السياسية، وإعلان موقف موحد تجاه القضايا المختلفة.

