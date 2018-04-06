القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:36 ص

إصابة 6 عمال في انقلاب أتوبيس بالشرقية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
الشرقية - سارة الوردانى:
dostor.org/2119042

أصيب 6 من عمال شركة الأمل للبلاستيك بمدينة العاشر من رمضان، فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة بطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتبين إنقلاب السيارة رقم 91321 " أتوبيس خاص " قيادة " س.أ.ر"، 30 سنة، سائق، مقيم ثان شبرا الخيمة، قليوبية، بسبب التخطي الخاطيء لسيارة نقل بمقطورة فر بها قائدها هاربًا، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة وانقلابها.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، و"إبراهيم.ع.أ"، 42 سنة، بكدمات بالكوع الايسر والظهر، و" أ.م.ع"، 20 سنة، بشرخ بفقرات الظهر، و"أحمد.ع.ج"، 48 سنة، بكسر بالعضد الأيسر، و"صبحي.ف.ح"، 50 سنة، بكدمات بالرأس وخلع بعظمة الترقوة، و"أحمد.س"، 37 سنة، بكسر بالحوض، جميعهم عمال بشركة الأمل للبلاستيك بالعاشر ومقيمين المطرية بالقاهرة.

نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وخروج الأول والثاني، وتحويل باقي المصابين لمستشفى ابن سيناء الخاص بالعاشر، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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