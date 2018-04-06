إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب 4 شبان فلسطينيين، بينهم إصابة بجروح خطيرة في الرأس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، قرب الشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، في الجمعة الثانية لمسيرة العودة الكبرى، التي ينظمها الفلسطينيون في إطار إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض.



وقال شهود عيان إن عددا من الشبان أشعلوا النيران في عشرات الإطارات (الكاوتشوك)، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة 4 شبان حتى الآن، وذلك في محاولة منهم لوقف تقدم عدد من الشباب تجاههم، وعلت الجرافات الإسرائيلية السواتر الترابية التي يعتليها الجنود.



وفي القدس، منع الاحتلال المقدسيين الذين توجهوا للمسجد الأقصى من تنظيم أي فعاليات أو تظاهرات حتى الآن.



ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير قطاع غزة، للمشاركة الحاشدة في مهرجانات تكريم وتأبين شهداء يوم الأرض في مخيمات العودة برفح وخان يونس والوسطى وغزة وجباليا، والالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة ولجان النظام المتواجدة على الأرض.



وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة رفع الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة، شرق قطاع غزة، وذلك لمواكبة فعاليات «مسيرة العودة» اليوم الجمعة.



وأصدر جهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية في غزة، تعليمات للمواطنين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، للحفاظ على سلامتهم.



وطالب الأمن الداخلي، المشاركين في المسيرات، بالحفاظ على سلمية الفعاليات، وتجنب الاحتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون مع تعليمات منظمي الفعاليات.



كما دعا المشاركين أيضا إلى تجنب ارتداء الملابس المميزة، وضرورة تمويه ملامح الوجه قدر المستطاع، وتجنب التصوير واستخدام الجوالات الحديثة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه مواقع إلكترونية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إلى هجوم إلكتروني «سايبر»، أوقف ظهور صفحاتها.



وذكر موقع «ريشت كان» العبري، أن مجموعة من الهاكرز شنوا هجوما إلكترونيا على موقعي مستشفى برزيلاي وبلدية «نيس تصيونا» داخل إسرائيل، وظهرت على صفحاتهم صور تضامنية مع مسيرة العودة الكبرى، التي ينظمها الفلسطينيون على حدود قطاع غزة.



يذكر أن 20 مواطنًا فلسطينيًا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب قرابة 1500 بجروح مختلفة، خلال مشاركتهم بمسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت في الذكرى الـ42 ليوم الأرض على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

