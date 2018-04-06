5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد

بدأ موسم حصاد القمح 2018 فى محافظة الدقهلية، بالحصاد الفعلى في مساحة 5 آلاف و505 فدادين، من إجمالى مساحة منزرعة «244 ألفًا و143 فدانًا».



وأكد وكيل زراعة الدقهلية، المهندس محمد عبدالله، أن القمح ارتفعت مساحته المنزرعة عن العام السابق بمساحة 13 ألف فدان، جميعها تقاوي الأساس من قطاع إنتاج التقاوى طبقًا لتعليمات وزير الزراعة، مشيرًا إلى أنه لم يبدأ فعليًا موسم التوريد للشون والصوامع ولم نتلق التسعيرة حتى اليوم.



وأشار إلى أن القمح فى الدقهلية تمت زراعته على المصاطب، ليبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 32 ألفًا و350 فدانًا من إجمالي المساحة، بزيادة عن العام الماضي 10 آلاف فدان، لما له من أهمية في زيادة المحصول، وتوفير وترشيد مياه الري.



وأكد أنه تم البدء والاستعداد لتسويق محصول القمح هذا العام، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين، وتم المرور على أماكن التسويق من خلال الشون التابعة للبنك الزراعى المصرى، وهي 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، و4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربان تابعان لمطاحن شرق الدلتا، والمساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر توريده، 245 ألف طن لهذا العام.



وتابع: حتى الآن لم يتم تسعيره لأنه يتم من خلال لجنة مشتركة يشكلها مجلس الوزراء من التموين والزراعة والتجارة، لضمان حصول الفلاح على الربح المناسب.



وفى السياق ذاته، شنت الرقابة الإدارية ومديرية الزراعة والتموين، حملات مكثفة للتأكد من جاهزية الشون والصوامع على مستوى المحافظة لاستقبال الموسم.