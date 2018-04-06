القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولى العهد السعودى: النظام الإيرانى سبب المشكلات فى الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
محافظات
الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:32 ص

5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2119040

بدأ موسم حصاد القمح 2018 فى محافظة الدقهلية، بالحصاد الفعلى في مساحة 5 آلاف و505 فدادين، من إجمالى مساحة منزرعة «244 ألفًا و143 فدانًا».

وأكد وكيل زراعة الدقهلية، المهندس محمد عبدالله، أن القمح ارتفعت مساحته المنزرعة عن العام السابق بمساحة 13 ألف فدان، جميعها تقاوي الأساس من قطاع إنتاج التقاوى طبقًا لتعليمات وزير الزراعة، مشيرًا إلى أنه لم يبدأ فعليًا موسم التوريد للشون والصوامع ولم نتلق التسعيرة حتى اليوم.

وأشار إلى أن القمح فى الدقهلية تمت زراعته على المصاطب، ليبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 32 ألفًا و350 فدانًا من إجمالي المساحة، بزيادة عن العام الماضي 10 آلاف فدان، لما له من أهمية في زيادة المحصول، وتوفير وترشيد مياه الري.

وأكد أنه تم البدء والاستعداد لتسويق محصول القمح هذا العام، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين، وتم المرور على أماكن التسويق من خلال الشون التابعة للبنك الزراعى المصرى، وهي 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، و4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربان تابعان لمطاحن شرق الدلتا، والمساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر توريده، 245 ألف طن لهذا العام.

وتابع: حتى الآن لم يتم تسعيره لأنه يتم من خلال لجنة مشتركة يشكلها مجلس الوزراء من التموين والزراعة والتجارة، لضمان حصول الفلاح على الربح المناسب.

وفى السياق ذاته، شنت الرقابة الإدارية ومديرية الزراعة والتموين، حملات مكثفة للتأكد من جاهزية الشون والصوامع على مستوى المحافظة لاستقبال الموسم.

5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
5 آلاف و505 فدادين قمح في صوامع الدقهلية تنتطر التوريد
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

ترامب يعلن إرسال 4 آلاف جندي من الجيش الأمريكي على حدود المكسيك

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

«الإحصاء»: استحواذ القطاع الخاص على 1017 وحدة صحية بالمحافظات

بالصور.. كيف استعد أصحاب المراكب النيلية لـ«شم النسيم»؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

سر رجل السويس العارى

ألبومات الصور

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

نجم الساعة

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انهيار عقار سيدي جابر

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

سر رجل السويس العارى

كشكول

عطية: إنهاء أزمة ترقية المعلمين في ٧ إدارات بالقاهرة

تعرف على المنح المقدمة من مؤسسة ماتسوماي اليابانية

جامعة عين شمس تحصل على ٤ نجوم فى التصنيفات الدولية

قافلة الأزهر تجري 14 عملية جراحية بحلايب وشلاتين

عميد تجارة عين شمس: حريق مبنى لجنة الكنترول "شائعة"

الأمصار

الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع على المشاركين في «جمعة الكاوتشوك»

الاحتلال يستهدف المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع شرق غزة.

3 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة

أبرز عناوين الصحف الإمارتية 6-4-2018

«ليبرمان» يهدد غزة بمجزرة جديدة في «جمعة الكاوتشوك»

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك