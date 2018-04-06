بينهم مصر.. اختيار 45 فكرة من 30 دولة فى «إكسبو 2020 دبى»

قال محمد شحادة نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2020 دبى، إن البوابة الإلكترونية للمعرض تعد سوقا إلكترونية تفاعلية لدعم تواصل الأعمال ونموها بما يمكن الشركات من التواصل، والترويج لمنتجاتها وخدماتها، والتنافس للحصول على أعمال جديدة دوليا ودخول أسواق جديدة، إلى جانب توفير فرص تعاقدات ومشتريات مباشرة وغير مباشرة.



وأشار "شحادة" إلى إطلاق الجهة المنظمة للمعرض برنامج تحت مسمى "إكسبو لايف: شراكة وابتكار" الذى يُعد برنامج للابتكار والشراكة بمنحة تصل إلى نحو 100 مليون دولار أمريكي، لتمويل وتعزيز الحلول الإبداعية التى تسهم فى خلق مستقبل أفضل للعالم أجمع، وذلك فى إطار الرؤية الطموحة التي تتبناها إمارة دبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها والتي تمتاز بانفتاحها وتنوع الثقافات التي تحتضنها حيث تسعى إلى أن تكون من أوائل الدول في مجال الابتكار، وتمضي قدما نحو إرساء دعائم اقتصاد قوي قائم على المعرفة.



وأفاد بأن أكثر من 2300 طلب من 136 دولة حول العالم تقدم فى البرنامج إذ تم حتى الآن اختيار 45 فكرة ابتكارية من 30 دولة من ضمنها مصر.