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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:29 ص

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لبرنامج إزالة الألغام الليبي

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2119035

جددت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا تأكيدها التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للبرنامج الوطني الليبي، بشأن استراتيجيات إزالة الألغام، وتطهير المناطق المتضررة من الحرب من الذخائر القابلة للانفجار، وفقًا لـ«بوابة إفريقيا» الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأوضحت البعثة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، أن الاتحاد الأوروبي لديه تاريخ طويل من الدعم للأعمال التي تتناول خطر الألغام، ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث تغطي مساعدات الاتحاد الأوروبي جميع الجوانب الرئيسية «إزالة الألغام، التوعية بالمخاطر، مساعدة الضحايا، تدمير المخزون، بناء القدرات، البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الكشف عن الألغام وإزالتها».

وأشارت إلى أنه خلال الفترة 2012-2016، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمات مالية لأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام في جميع أنحاء العالم، بحوالي 300 مليون يورو، وعلاوة على ذلك، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو أخرى خلال نفس الفترة.

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