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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:28 ص

تحطم مروحية إنقاذ إيطالية ومقتل أحد أفرادها

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2119034

أعلنت البحرية الإيطالية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لها، خلال عملية مراقبة إنقاذية فى البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها الخمسة.

وقال المكتب الصحفى فى البحرية الإيطالية، إن المروحية المنكوبة من طراز "SH 212" وهى انطلقت من السفينة العسكرية "Borsini"، للمشاركة فى عملية "البحر الآمن"، ويتم الآن التحقيق في أسباب سقوط هذه المروحية القتالية.

وأضاف المكتب الصحفى، في بيان له: "تم انتشال جميع الأفراد الخمسة الذين يشكلون طاقم المروحية من البحر، وأربعة جنود منهم في حالة جيدة، فى حين أنه تم رفع أندريا فازيو، أحد أفراد الطاقم، إلى متن السفينة العسكرية فاقدًا الوعى وتوفى أثناء الإنعاش".

ويتم تنفيذ عملية "البحر الآمن" من قِبل السلطات الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، اعتبارًا من مارس 2015 للتحكم في تدفقات المهاجرين، ومنذ الأول من يناير الماضي، تم توسيع مهام العملية لتشمل دعم خفر السواحل والبحرية الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشارك في هذه العملية ست سفن تابعة للبحرية الإيطالية.

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