القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:26 ص

رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء لتأمين احتفالات عيد القيامة

التامين
التامين
جنوب سيناء - زياد القلشى:
dostor.org/2119032

أعلنت مديرية أمن جنوب سيناء، رفع درجة الاستعدادات القصوى لتأمين إحتفالات الاقباط بيوم القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، برأس سدر، وطور سيناء، ودهب، وشرم الشيخ.

وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى، على توفير خدمات أمنية وإنتشار أفراد القوات الخاصة والشرطة السرية بالأماكن المزدحمة لتوفير الحماية للأهالي والزائرين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يتعدى على حقوق الغير بالقول أو الفعل، وتشديد التأمينات بكمين عيون موسى وحتى طابا، والمداخل والمدقات الجبلية والشواطىء.

وأضاف المصدر أنه تم رفع درجة الاستعداد للحالة "ج"، وزيادة القوات على الطرق والمدقات الجبلية،مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق مجاهد مدير الأمن بعدم السماح نهائيا بالتعدي على الحريات، كما وجه بتنفيذ حملات للرادار على جميع الطرق، مؤكدًا أن الهدف ليس تحصيل رسوم المخالفات وإنما للحفاظ على أرواح المواطنين مع سحب التراخيص عند تكرار المخالفة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء لتأمين احتفالات عيد القيامة
رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء لتأمين احتفالات عيد القيامة
رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء لتأمين احتفالات عيد القيامة
رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء لتأمين احتفالات عيد القيامة
رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء لتأمين احتفالات عيد القيامة
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