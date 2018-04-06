«سلطان»: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سيدي جابر المنهار

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارًا بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان بالمحافظة، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار عقار مصطفى كامل، المنهار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.



وفي سياق متصل، تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية برئاسة العميد فؤاد الغنيمي، البحث عن أسرتين أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل شرقي المدينة.



وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء، أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، قد تفقدا موقع العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل شرقي الإسكندرية.



وكان قد انهار صباح اليوم، الجمعة، عقار مكون من ٧ طوابق، بـ٤ شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف، منطقة مصطفى كامل، بجوار السكة الحديد، شرقي الإسكندرية.

