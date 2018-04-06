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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:17 ص

«البترول»: 25 مليار دولار استثمارات لإنتاج الغاز خلال 4 سنوات

وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا
أ ش أ
dostor.org/2119025

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وجود العديد من الفرص التي ستدعم النمو في إنتاج مصر من الغاز، خلال المرحلة المقبلة، على المدى القريب والمدى المتوسط، في ضوء مشروعات تنمية حقول الغاز وخاصة في البحر المتوسط، الجاري تنفيذها أو المخطط العمل فيها، والبالغ عددها 16 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 25 مليار دولار، وسيتم إدخال هذه المشروعات على الإنتاج تباعًا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف الملا، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه خلال الأربع سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تنفيذ 24 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2ر16 مليار دولار وبلغ إجمالي إنتاجها اليومي حوالي 4.1 مليار قدم مكعب غاز وحوالي 36 ألف برميل متكثفات.

وأشار وزير البترول إلى أن باكورة إنتاج حقل "ظهر" وحقول أتول ونورس وغرب دلتا النيل، هي أبرز المشروعات التي ساهمت بقوة في زيادة إنتاج الغاز مؤخرًا، وجاري حاليًا استكمال مراحل الإنتاج التالية من حقل "ظهر" في ضوء البرامج الزمنية الموضوعة للوصول إلى ذروة إنتاجه بمعدل 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى دخول المرحلة الثانية من حقول غرب دلتا النيل (شمال الإسكندرية وغرب المتوسط) والتي تشمل حقول جيزة وفيوم وريفن، على خريطة الإنتاج اعتبارًا من نهاية العام الحالي، ليرتفع إجمالي إنتاج مرحلتي مشروع حقول شمال إسكندرية تدريجيا إلى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وقال إن هذه الجهود هي طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية هذا العام لنتوقف عن استيراد الغاز المسال.

ولفت الوزير إلى أنه من المخطط وضع أول ثلاث آبار على الإنتاج من مشروع المرحلة (9ب) غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية خلال العام المالي 2018 2019، كما نخطط للبدء في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة، وهي اكتشافات كبيرة نحتاج لتنميتها على مدار السنوات القليلة المقبلة لدعم إنتاجنا من الغاز.

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