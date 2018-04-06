الإنتاج الحربي تصنّع اختراع عالم مصري بجامعة كارلتون

وقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقا يقضي بتصنيع اختراع العالم المصري عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، والمسمى بـ "الهراس أمير" في مصانع الإنتاج الحربي، بنسبة تصنيع محلي تصل لـ 60% ، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلا.



ويأتى توقيع الاتفاق في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الإنتاج الحربي والهجرة.



وأكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي انحيازه الدائم للعلم والعلماء المصريين بالداخل والخارج، مشيداً بجهد وزارة الهجرة في ربط عقول أبنائنا المهاجرة بالوطن وتقديمها لابتكاراتهم وثمار خبراتهم بالخارج ليفيدوا بها وطنهم.



وأشار إلى اهتمام الوزارة بالابتكارات الجديدة خاصة التي يقدمها مصريون لإنتاج منتجات مصرية ١٠٠٪.



من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجهود المبذولة للتنسيق مع اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي؛ للاستفادة العملية من خبرات علماء مصر بالخارج، مشيرة إلي حرص الوزير العصار علي تعزيز الصناعات الوطنية بالاستفادة بكل الخبرات المصرية بالداخل والخارج، وحرص وزير الإنتاج الحربي علي حضور مؤتمرات "مصر تستطيع" ومتابعة كل ما يقدم من أفكار وابتكارات وجهد علمي .



كما هنأت وزيرة الهجرة الدكتور عبد الحليم؛ ببداية تطبيق اختراعه وهو معدة عبارة عن هراس يمكنه رصف الطرق بدون تشققات مثل الطرق التقليدية، ليكمل سلسلة التعاون بين وزارتي الهجرة والإنتاج الحربي، والذي بدأ خلال مؤتمر "مصر تستطيع بعلمائها" الذي أطلقته الوزارة في ديسمبر 2016.



ويعد الهراس "أمير" الذي ابتكره الدكتور عبد الحليم، واحدا من الأجهزة التي ابتكرها في كندا، والتي تمثل حلا عمليا لرصف الطرق بفعالية وكفاءة.



ومن المقرر أن يتم تصنيعه في مصانع الإنتاج الحربي بعقول وأياد مصرية، ليضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها الوزارة بالتعاون مع علماء وخبراء مصر بالتنسيق مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.