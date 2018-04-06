القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:15 ص

«الداخلية»: طرح أسماك بأسعار مخفضة فى منافذ «أمان» قبل شم النسيم

وزير الداخلية مجدي
وزير الداخلية مجدي عبد الغفار
عمرو المزيدي
dostor.org/2119022

كشف اللواء أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية لبحوث الاستثمار، عن طرح أسماك مملحة ومدخنة للمواطنين في منافذ «أمان» البالغ عددها 950 منفذًا ثابتًا ومتحركًا على مستوى الجمهورية، خلال أعياد شم النسيم بأسعار مخفضة جدًا عن الموجودة في الأسواق.

وقال «محمود» في تصريح لـ«الدستور»، إن توجيهات وزير الداخلية تشدد دائمًا على مراعاة المواطن البسيط وتقديم يد العون له، لمنع استغلاله من جانب التجار في كل المناسبات.

وأضاف «محمود» أن منافذ أمان منتشرة في كل المحافظات وأمام عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية، لتغطية احتياجات كل فئات المجتمع منعًا لاستغلالهم، مشيرًا إلى طرح كميات هائلة من السلع الأساسية للمواطنين في كل المنافذ، ومنها على سبيل المثال كيلو اللحوم البلدية بالختم الأحمر بـ90 جنيهًا والضاني بـ100 جنيه.

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