استمرار البحث عن أسرتين أسفل عقار الإسكندرية المنهار.. «فيديو وصور»

تواصل قوات الحماية المدنية، وفرق الانقاذ بالإسكندرية، أعمال رفع انقاض عقار مصطفى كامل المنهار، صباح اليوم الجمعة، وجار البحث عن أسرتين تحت الأنقاض.



وكان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة مصطفى كامل التابعة لقسم سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، مأهول بالسكان وتواجد عدد من قاطنيه تحت الأنقاض.



من جانبه أوضح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن العقار مكون من ٧ أدوار وصادر قرار إزالة للطابقين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار، وأخلاه الحي من السكان باستثناء أسرتين رفضتا إخلاء المنازل.



وشدد «سلطان» على ضرورة تواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث ومعاوني المحافظ وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.



وأكد «سلطان» رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.