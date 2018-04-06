«فضل رعاية اليتيم».. موضوع خطبة الجمعة فى الغربية

صرح الشيخ بكر عبدالهادي صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، بأن عنوان خطبة الجمعة فى المحافظة اليوم هو «فضل رعاية اليتيم»، تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم بالعالم العربى، لذا نؤكد الاهتمام برعاية اليتيم.



واليتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ سن الحلم والبلوغ، فإذا بلغ الحلم زال عنه هذا اللّقب، واليتم لغة تعني الانفراد، فمن عاش وكبر بدون أب فهو يتيم.



وأوصى الرسول صل الله عليه وسلم، برعاية اليتيم، وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وإن الله تبارك وتعالى حذر من ظلم اليتيم فى ماله حين قال فى كتبه الكريم فى الآية العاشرة من سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا، وفى موضع آخر: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (فى سورة الأنعام آية 152).