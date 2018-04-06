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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:11 ص

السجن 24 عاما لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2119017

أصدرت محكمة سول الفرعية حكما بالسجن لمدة 24 عاما وغرامة مالية قدرها 18 مليار وون (16.8 مليون دولار) بحق الرئيسة المخلوعة بارك كون-هيه المتهمة بإساءة استخدام السلطة مع تواطؤها مع شخصية لا تحمل منصبا رسميا، في جلسة النطق الأولى بالحكم التي جرت في سول اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المحكمة اعتمدت 16 تهمة من بين 18 تهمة موجهة للرئيسة السابقة باراك، على الرغم من أن النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة السجن 30 عاما مع غرامة مالية بقيمة 5ر118 مليار وون، ويعتبر هذا الحكم أثقل من الحكم الذي صدر بحق صديقتها الشريكة في التهم تشوي سون-سيل، التي تم الحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاما.

وقالت المحكمة "إن المتهمة أساءت استخدام سلطة رئيس الدولة الموكلة لها من الشعب، ما أدى إلى ارتباك كبير في نظام الدولة، وخلعها من سدة الحكم كأول رئيس في تاريخ البلاد يتم تجريده من السلطة، وأن المسئولية الرئيسية ترجع إلى المتهمة التي تجاهلت المسئولية التي منحها لها دستور الدولة".

وجاء قرار المحكمة بعد 354 يوما من إحالة قضية الرئيسة السابقة باراك إلى المحكمة منذ 17 أبريل الماضي.

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