رئيس وزراء باكستان يصل إلى أفغانستان

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع المسئولين الأفغان في ظل استمرار توتر العلاقات بين البلدين.



وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن رئاسة الوزراء الباكستانية أعلنت أن عباسي يرافقه وفد رفيع المستوى، بما في ذلك وزير الخارجية خواجة آصف ووزير الداخلية إحسان إقبال ومستشار الأمن القومي ناصر جانجوا.



وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لأفغانستان، في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب الملابسات المحيطة بعمليات مكافحة الإرهاب.



وقبيل زيارة "عباسي" إلى كابول، أصدرت وزارة الخارجية الأفغانية بيانًا ذكرت خلاله أن مقاتلات باكستانية أسقطت أربع قنابل في منطقة دانجام الأفغانية، أمس أول الأربعاء، ما تسبب في خسائر مادية فادحة للمواطنين الأفغان القاطنين في المنطقة، واصفة الهجوم بالانتهاك الخطير للسيادة والسلامة الإقليمية لأفغانستان.



يُشار إلى أن إسلام آباد تتعرض لضغوط من كابول وواشنطن بهدف وقف إيجاد ملاذات آمنة لمسلحين يُشتبه في تنفيذهم لهجمات داخل أفغانستان، وهو ما ينفيه الجانب الباكستاني.

