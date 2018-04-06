الإنتاج الصناعى فى ألمانيا يُسجل أكبر تراجع منذ 2015

انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال فبراير الماضي، مُسجلًا أكبر تراجع منذ أغسطس 2015، وبعكس توقعات المحللين.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم، أن الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي هبط بنحو 1.6% في شهر فبراير، مقابل نمو بنسبة 0.1% في يناير، والمعدلة بالرفع.



كانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي في ألبانيا سينمو بنسبة 0.2%.



وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الرأسمالية هو أكبر مساهم في التراجع بنحو 3.1%، أما إنتاج السلع الاستهلاكية فانخفض بنسبة 1.5%، بينما شهدت السلع الوسيطة هبوط بنحو 0.7%.