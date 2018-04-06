إسلام بيومي قائمًا بأعمال مدير معارض هيئة الكتاب

أصدر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، قرارًا بتولى إسلام بيومى سيد بيومى، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالهيئة، تسيير أعمال الإدارة العامة للمعارض، بجانب عمله وبصفة مؤقتة لحين الإعلان عن الوظيفة، وذلك خلفًا لطارق الجمال الذي تم الإطاحة به خلال اليوميين الماضيين.



والتحق إسلام بيومى بوزارة الثقافة عام 1999، حيث بدأ حياته بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتدرج بالمناصب حتى وصل حاليًا إلى منصب مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهيئة الكتاب وتولى الإشراف على معارض خارجية (مصر ضيف شرف) البحرين 2014، الجزائر 2016، السودان 2017، كما تولي إدارة البرنامج الثقافي والإعلامي لهذه المعارض، وحصل على شهادات تقدير عديدة فى هذا الصدد.



وتولى «بيومى» الذى يبلغ من العمر 43 عامًا عضو لجنة إدارة الأزمات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تولى إعداد وإشراف وتنفيذ نشاط اللقاء الفكري ضمن أنشطة المعرض على مدار خمس سنوات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أهم نشاط بالمعرض، حيث يتضمن كبار الضيوف المصريين والعرب والأجانب.