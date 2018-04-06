القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولى العهد السعودى: النظام الإيرانى سبب المشكلات فى الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
مصر
الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:58 ص

«الصحة»: لا انتشار للالتهاب السحائى بالمدارس

الدكتور علاء عيد
الدكتور علاء عيد
فاتن خديوى
dostor.org/2118950

نفى الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وجود أى تفشيات وبائية للإلتهاب السحائى بالمدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مصر ليست من الدول الموبؤة بالمرض.

وأضاف أن الواقعة الاخيرة لتلميذة بورسعيد كانت نتيجة تسمم دموى غير معدى، وليست التهاب سحائى، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن انتشار الفيروس غير صحيح.

وأوضح أن وزير الصحة،أحمد عماد الدين، شكل لجنة من القطاع الوقائى مكونة من 15 فردا لمناظرة المدرسة والتأكد من نظافتها وانها جيدة التهوية وتكدس التلاميذ فى المعدل الطبيعى، وسلامة المياة والأغذية بالمدرسة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

منذ يوم

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ يوم

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

منذ يومين

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»

منذ 4 أيام

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

الآن

بالصور.. كيف استعد أصحاب المراكب النيلية لـ«شم النسيم»؟

4.81 جنيه.. سعر «الدرهم الإماراتي» اليوم

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربينى تُفجر مفاجأة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

ألبومات الصور

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

نجم الساعة

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انهيار عقار سيدي جابر

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربينى تُفجر مفاجأة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

كشكول

عميد تجارة عين شمس: حريق مبنى لجنة الكنترول "شائعة"

شكاوي بالجملة في امتحانات ابنأئنا بالخارج في السعودية

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الليبية 6-4-2018

ترامب ينفي علمه بدفه محاميه رشوة للممثلة الإباحية

هبوط الليرة التركية لمستوى قياسي جديد

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

رئيس الوزارء الماليزي يحل البرلمان

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك