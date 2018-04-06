«الصحة»: لا انتشار للالتهاب السحائى بالمدارس

نفى الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وجود أى تفشيات وبائية للإلتهاب السحائى بالمدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مصر ليست من الدول الموبؤة بالمرض.



وأضاف أن الواقعة الاخيرة لتلميذة بورسعيد كانت نتيجة تسمم دموى غير معدى، وليست التهاب سحائى، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن انتشار الفيروس غير صحيح.



وأوضح أن وزير الصحة،أحمد عماد الدين، شكل لجنة من القطاع الوقائى مكونة من 15 فردا لمناظرة المدرسة والتأكد من نظافتها وانها جيدة التهوية وتكدس التلاميذ فى المعدل الطبيعى، وسلامة المياة والأغذية بالمدرسة.