«وهب الله»: حضور وزيرة التخطيط لمناقشة لائحة الخدمة المدنية

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتفرغ لاستكمال مناقشة الخلاف القائم حول مادتي التسويات ومقابل البدل النقدي للإجازات باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحضور كل من وزيرة التخطيط، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد أجلت مناقشة هذه الخلافات لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية التي أحدثت زحامًا سياسيًا في الشارع المصري، فكانت لها الأولوية.



وأكد «وهب الله» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الحكومة لم تطابق نصوص اللائحة بالنصوص الداخلية للقانون، فالبرلمان وجدها مغايرة، واعترض على مرورها بهذا الشكل، مشددًا أن هاتين المادتين أحدثتا لغطًا كبيرًا في الشارع، مطالبًا بتفعيل هذه المواد طبقًا للقانون وليس بما جاء باللائحة التنفيذية.