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الثقافة
الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:53 ص

صور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض قناة السويس بباريس

الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة
جمال عاشور
dostor.org/2118948

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ونظيرتها الفرنسية فرانسواز نايسين معرض «قناة السويس.. أربعون قرنا من ملحمة عظيمة منذ زمن الفرعون سيزوستريس الثالث وحتى يومنا هذا»، والذى ينظمه معهد العالم العربى بباريس برئاسة جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق بمناسبة مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس.

حضر الافتتاح كل من جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسى، والسفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا، والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، ولفيف من أعضاء السفارة المصرية بفرنسا ومكاتبها الفنية.

يقام المعرض بالتنسيق مع هيئة قناة السويس على طابقين بمساحة 1100 متر مربع ويضم 170 قطعة تحكى تاريخ القناة بدءً من عصر سيزوستريس الثالث قبل 4000 عام وحتى اليوم من خلال مخطوطات، وخرائط، ومجسمات، ونماذج مصغرة، وأفلام نادرة، بالإضافة إلى لوحات فنية ومقتطفات صحفية قديمة وخطاب الزعيم جمال عبد الناصر الذى أعلن فيه تأميم القناة عام 56 وحرب أكتوبر وسيطرة مصر على ضفتى القناة وإعادة افتتاحها للملاحة الدولية وصولا إلى توسيع القناة الذى تم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

والتقت عبد الدايم نظيرتها الفرنسية فرانسواز نايسين وبحثتا سبل دعم التعاون والتبادل الثقافى والفنى بين البلدين والاستعدادات الخاصة بإعلان 2019 عام للثقافة المصرية الفرنسية.

وقالت عبدالدايم إن هذا الاحتفال يعد عنوانا معبرا عن التاريخ الحافل والثري المشترك بين مصر وفرنسا ويؤكد على الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين والعلاقات القوية على كافة المحاور والأصعدة الفنية والثقافية والسياسية.

وأشارت إلى أن قناة السويس تلعب دورا مهمًا فى الاتصال بين الشرق والغرب وتعد رمزا لتقريب المسافات بين الشعوب ليس على المستوى التجاري فقط بل والعلمي والحضاري.

وأضافت أن العطاء المصرى تواصل فى العصر الحديث وتمثل فى قناة السويس الجديدة التى تعد هدية مصر الى العالم.

يذكر أنه من المقرر أن ينتقل المعرض بعد اختتامه بباريس إلى متحف التاريخ في مدينة مارسيليا خلال الفترة من 17 أكتوبر 2018 إلى 31 مارس 2019 وبعدها إلى مصر حيث تعرضه وزارة الآثار في متحف الحضارة في القاهرة للاحتفال بالذكرى 150 لافتتاح القناة على أن يتم إرسال المعدات التي استعملت في تصميمه لمتحف قناة السويس المنتظر افتتاحه في مدينة الإسماعيلية.

صور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض قناة السويس بباريس
صور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض قناة السويس بباريس
صور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض قناة السويس بباريس
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