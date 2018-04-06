القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:52 ص

الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع احتدام الصراع التجاري عالميًا

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الدستور
dostor.org/2118947

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، بالتزامن مع استئناف واشطنن وبكين النزاع التجاري من جديد.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5% إلى 374.2 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3% عند 7178.5 نقطة.

فيما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تراجع 0.5% عند 12239.2 نقطة، بينما تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 0.4% عند 5254 نقطة.

وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 1.2229 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس، أنه وجه ممثلي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة تطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصين، وتستهدف منتجات بقيمة 100 مليار دولار.

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