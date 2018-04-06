الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع احتدام الصراع التجاري عالميًا

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، بالتزامن مع استئناف واشطنن وبكين النزاع التجاري من جديد.



وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5% إلى 374.2 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3% عند 7178.5 نقطة.



فيما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تراجع 0.5% عند 12239.2 نقطة، بينما تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 0.4% عند 5254 نقطة.



وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 1.2229 دولار.



وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس، أنه وجه ممثلي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة تطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصين، وتستهدف منتجات بقيمة 100 مليار دولار.