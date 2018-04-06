«الزراعة» تتبنى أبحاث الشباب وتتوسع في تطبيق نظم «الصوب»

وافق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تبني فكرة التوسع في تطبيقات نظم الزراعة المائية الرأسي والأفقي بالصوب الزراعية، وتنفيذ المقترح الذي تقدم به الدكتور أحمد توفيق المرسى الباحث بمركز البحوث الزراعية في هذا الشأن.



وقال وزير الزراعة إنه سيتم التنسيق لتطبيق هذا النظام على 10 صوب زراعية، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين"، وتفقد النموذج الذي أنشأه الباحث، والذي فاز بجائزة ابتكارات واختراعات "حاضنات الأعمال" خلال هذا المؤتمر.



وأكد أن وزارة الزراعة ترحب بتبني الأفكار والمقترحات البحثية غير التقليدية، ودعم شباب الباحثين في كافة المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة، للاستفادة من طموحاتهم من جهة، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والأمن الغذائي من جهة أخرى.



وأشار إلى أن نظم الزراعة المائية "الهيدروبونيك" لإنتاج المحاصيل المختلفة من الخضر والفاكهة، يساهم بشكل كبير في ترشيد استخدامات مياه الري، بما يتماشى أيضًا مع خطة الدولة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه.