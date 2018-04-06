القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولى العهد السعودى: النظام الإيرانى سبب المشكلات فى الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
مصر
الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:43 ص

«البنا»: الاتحاد الأوروبي ألغى الفحوصات الإضافية للفراولة المصرية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم البنا
عبد الناصر محمد
dostor.org/2118944

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع الفحوصات الإضافية على صادرات مصر من محصول الفراولة، بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج.

وأشار البنا إلى أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية اجتمعت وأصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تطبيق ما أوصت به مجموعة العمل بداية من الموسم التصديري الجديد لمحصول الفراولة، خاصة وان الموسم الحالي قد انتهي.

وقال إن ذلك يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى انجازات مصر في هذا المجال، للتأكيد على سمعتها التصديرية وجودة حاصلاتها الزراعية، لافتًا إلى أن الزراعة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

ونجحت مصر مؤخرًا في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، والسعودية، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة بالصين واندونيسيا وفيتنام وتايوان، ودول الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

منذ يوم

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ يوم

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

منذ يومين

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»

منذ 4 أيام

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

الآن

بالصور.. كيف استعد أصحاب المراكب النيلية لـ«شم النسيم»؟

4.81 جنيه.. سعر «الدرهم الإماراتي» اليوم

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربينى تُفجر مفاجأة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

ألبومات الصور

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

نجم الساعة

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انهيار عقار سيدي جابر

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربينى تُفجر مفاجأة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

كشكول

عميد تجارة عين شمس: حريق مبنى لجنة الكنترول "شائعة"

شكاوي بالجملة في امتحانات ابنأئنا بالخارج في السعودية

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الليبية 6-4-2018

ترامب ينفي علمه بدفه محاميه رشوة للممثلة الإباحية

هبوط الليرة التركية لمستوى قياسي جديد

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

رئيس الوزارء الماليزي يحل البرلمان

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك