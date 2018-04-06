«البنا»: الاتحاد الأوروبي ألغى الفحوصات الإضافية للفراولة المصرية

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع الفحوصات الإضافية على صادرات مصر من محصول الفراولة، بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج.



وأشار البنا إلى أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية اجتمعت وأصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.



وأوضح أنه من المقرر أن يتم تطبيق ما أوصت به مجموعة العمل بداية من الموسم التصديري الجديد لمحصول الفراولة، خاصة وان الموسم الحالي قد انتهي.



وقال إن ذلك يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى انجازات مصر في هذا المجال، للتأكيد على سمعتها التصديرية وجودة حاصلاتها الزراعية، لافتًا إلى أن الزراعة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.



ونجحت مصر مؤخرًا في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، والسعودية، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة بالصين واندونيسيا وفيتنام وتايوان، ودول الاتحاد الأوروبي.