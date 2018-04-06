غدًا رئيس البرلمان يزور الطائفة الإنجيلية لتهنئتها بعيد القيامة

كشف مصدر كنسي أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يزور الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة في السادسة مساء غدًا السبت لتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة.



تحتفل الكنيسة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، غدًا السبت، ويرأس الدكتور القس أندريه زكى، احتفالات الطائفة بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين وكبار رجال الدولة وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.