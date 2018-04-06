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الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:43 ص

غدًا رئيس البرلمان يزور الطائفة الإنجيلية لتهنئتها بعيد القيامة

الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
dostor.org/2118943

كشف مصدر كنسي أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يزور الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة في السادسة مساء غدًا السبت لتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة.

تحتفل الكنيسة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، غدًا السبت، ويرأس الدكتور القس أندريه زكى، احتفالات الطائفة بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين وكبار رجال الدولة وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

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