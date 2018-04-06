«قابيل»: فرص استثمارية أمام الشركات المصرية فى «إكسبو دبى 2020»

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تطلع مصر لتحقيق مشاركة مصرية متميزة بمعرض إكسبو 2020 دبى إذ يُعد الإكسبو من أبرز الأحداث الدولية التى تحرص مصر دائما على المشاركة فيها بفعالية.



ولفنت إلى أهمية الدورة القادمة التى تتميز بطابع خاص إذ يعد إكسبو 2020 دبى أول إكسبو دولى يقام فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، كما يعد أكبر حدث في تاريخ إكسبو الدولي من حيث شموله واستقطابه للزوار الدوليين إذ من المتوقع أن يستقطب أكثر من 200 مشارك و25 مليون زائر منهم 70% زوار دوليين، إلى جانب تزامنه مع الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبى) لإقامة دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأوضح الوزير أن إكسبو 2020 دبى يعقد تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 إبريل 2021 بمشاركة أكثر من 200 جهة مشاركة تضم دول، وشركات، ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية.



ولفت قابيل، إلى حرص مصر على المشاركة بجناح متميز يعكس قوة ومكانة مصر كأحد أهم الحضارات الإنسانية التى شهدها التاريخ على مر عصوره، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية لضمان خروج الجناح المصرى بالشكل الذى يتناسب مع قيمة ومكانة مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.



ونوه الوزير، بأن إكسبو 2020 دبى يحمل العديد من الفرص الاستثمارية المهمة للشركات المصرية الكبيرة، والمتوسطة، وصغيرة الحجم إذ من المخطط أن تنفق الجهة المنظمة للمؤتمر خلال العام الجارى 52 مليار جنيه على أعمال البناء والإنشاءات، و2.22 مليار جنيه لعقود المشتريات العامة، بالإضافة إلى شراء 5000 منتج مرخص وهو ما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية للمشاركة فى توفير هذه الاحتياجات من خلال الإطلاع على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشتريات التى أعدتها إدارة إكسبو دبى (https:esource.expo2020dubai.ae).



وقال، إن مصر حريصة على إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث الدولى المهم خصوصا فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا وقيادة البلدين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع الوفد المنظم لمعرض إكسبو 2020 دبى والذى يزور مصر حاليا برئاسة محمد شحادة نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إذ استعرض اللقاء أهم ملامح الدورة المقبلة، وأبرز الاستعدادت التى تقوم بها دبى حاليا لاستضافة هذا الحدث الدولى المهم، وكذلك سبل المشاركة المصرية الفعالة من خلال جناح مصر بالمعرض.



حضر اللقاء كل من أحمد بوشويرب القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وشيرين الشوربجى المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات.