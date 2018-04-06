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الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:38 ص

البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بدير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس الثانى،
البابا تواضروس الثانى،
مونيكا جرجس - تريزة شنودة - ماريان رسمي
dostor.org/2118941

قالت مصادر كنسية، إن البابا تواضروس الثانى، ترأس صلوات الجمعة العظيمة اليوم بدير الأنبا بيشوي وادي النطرون، وذلك بمشاركة عدد من رهبان الدير والآباء الأساقفة، منهم الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي.

وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن البابا بدأ فترة الاعتكاف والخلوة الروحية مع بداية «أسبوع الآلام»، بعيدًا عن المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وذلك للصلاة والاستمتاع بالأجواء الروحانية.

وأشارت المصادر إلى أن الكاتدرائية تشهد منذ «جمعة ختام الصوم»، التى تسبق «أسبوع الآلام»، تشديدات أمنية مكثفة، استعدادًا لعيد القيامة المجيد و«الجمعة الحزينة»، التى تُحيى بها الكنيسة تذكار «صلب المسيح».

وأضافت: الكاتدرائية ستشهد منذ قداس (جمعة الآلام) حواجز حديدية تفصل بين محيطها والشارع الرئيسى الذى تتواجد به، لافتة إلى أن قداس «الجمعة الحزينة» سينتهى فى السادسة من مساء اليوم.

يذكر أن يُحيى الأقباط، اليوم، ذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم «الجمعة العظيمة» أو «الحزينة»، الذين يقضون فيها ١٢ ساعة صلوات متصلة فى الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أى توقف.

ويرتدى الشمامسة، فى اليوم المعروف أيضًا باسم «جمعة الآلام» و«جمعة الصلبوت»، أزياء الحداد، ويرددون الألحان الحزينة، التى لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعودون إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

ويعد من أهم طقوس الأقباط فى قداس «الجمعة العظيمة»، اصطحاب الزهور والورود لإحياء تذكار دفن السيد المسيح عقب صلبه، وذلك بنهاية المراسم الدينية للقداس.

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