2581 سائحًا بفنادق دهب احتفالًا بأعياد الربيع

تشهد فنادق ومخيمات مدينة دهب، إقبالًا كبيرًا من السائحين والزائرين المصريين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم لما تتمتع به هذه المدينة من مقومات سياحية وتخفيض الأسعار بها ورمالها الذهبية.



قال مصدر مسئول بشرطة السياحة، إن مدينة دهب اليوم استقبلت 2581 سائحًا أجنبيًا ومصريًا وبلغت نسبة إشغالات الفنادق 41%.



وأكد المصدر أن الزائرين المصريين لمدينة دهب اليوم 1350 زائرًا، وبلغ إجمالى السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات 1231 سائحًا من مختلف الدول.



وأشار المصدر إلى أن الجنسية الإسرائيلية تتصدر السياحة فى دهب حيث بلغ عدد السائحين الإسرائيليين بدهب 300 سائح، يليها 255 ألمانيًا و15 أوكرانيًا و140 روسيًا و45 سائحًا من عرب 48 و31 إنجليزيًا و310 سائحين ما بين آسيوي وعربي.



وأوضح أن الإقبال على مدينة دهب سيزداد من اليوم الجمعة لحين الانتهاء من الاحتفال بأعياد الربيع.



وقال على حمادة رئيس مدينة دهب، إن مدينة دهب مستعدة لاستقبال مزيد من السائحين لتعويض خسائر أصحاب الفنادق والمطاعم فى الفترة السابقة، والجميع فى انتظار السائحين والمصريين للاحتفال بأعياد الربيع بمدينة دهب الساحرة والجميلة والمؤهلة لقضاء إجازة دون تلوث أو أي معوقات تعوق حركة السائح أو الزائر ولدينا تأمين أمنى كبير، وتوافر كافة السلع الغذائية وبأسعار فى متناول الجميع وشواطئ ذهبية تعيد النشاط والحيوية.