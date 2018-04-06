محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انهيار عقار سيدي جابر

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية واللواء مصفى النمر مدير أمن الإسكندرية، موقع انهيار عقار سيدي جابر.



وأعطي المحافظ تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث ومعاوني المحافظ وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.



وأكد سلطان رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.



وأوضح المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين، مكلفا بتشكيل لجنة من المنشئات الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشئات المجاورة.



وفي سياق متصل، لفت سلطان إلى أنه تم الدفع بعدد من أتوبيسات النقل العام لنقل راكبي القطارات من الإسكندرية إلى كفر الدوار والعكس، لتوقف القطارات بالمنطقة حتى الانتهاء من رفع الأنقاض، مشيرا إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور من جميع السكان لحين التأكد من سلامته وعدم تأثره من العقار المنهار.



وتنوه المحافظة على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام.



تناشد المواطنين بالابتعاد عن مكان سقوط العقار ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.



وكان عقار الكائن بـ ٤ شارع القدس متفرع من ابراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل، بجوار السكة الحديد، والمكون من ٧ أدوار وصادر قرار إزالة الدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار، وقام الحي بإخلائه من السكان ماعدا أسرتين رفضوا إخلاء منازلها، انهار صباح اليوم.