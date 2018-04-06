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الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:23 ص

الكنيسة تختتم «الجمعة العظيمة» بـ «زفة أيقونة الصلبوت»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
مونيكا جرجس- جرجس صفوت- ماريان رسمي
dostor.org/2118935

«الجلجثة بالعبرانية الاقرانيون باليونانية الموضع الذي صلبت فيه يا رب بسطت يديك» ترنيمة تعبر عن عن حزن الكنيسة الأرثوذكسية خلال احتفالها بـ«الجمعه العظيمة»، اليوم، الذى يطلق عليه المصريون هذا الأسم، وشهد- تاريخيا- صلب والالام السيد المسيح.

ويرتدى الشمامسة، فى اليوم المعروف أيضًا باسم «جمعة الآلام» و«جمعة الصلبوت»، أزياء الحداد، ويرددون الألحان الحزينة، التى لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعودون إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

ويعد من أهم طقوس الأقباط فى قداس «الجمعة العظيمة»، اصطحاب الزهور والورود لإحياء تذكار دفن السيد المسيح عقب صلبه، بنهاية المراسم الدينية للقداس.

تختتم الكنيسة «الجمعة العظيمة» بـ«زفة أيقونة الصلبوت»، المُزينة بالورود على تلاوة الحان كيرياليسون، ثم تلاوة لحن «غولغوثا» الجنائزى حزنًا على المسيح المصلوب، وذلك أثناء أداء مشهد تمثيلى لدفن صورة الصلبوت.

ويحمل الكاهن والشمامسة أيقونة الصلبوت "صورة للمسيح" والإنجيل والشموع والصلبان، ويطوفون الكنيسة إشارة لحمل جسد المسيح، مرتلين بالدفوف "كيرياليسون"، إشارة ليوسف ونيقوديموس اللذين أنزلا جسد المسيح عن الصليب، وحملاه بإجلال وذهبا به إلى القبر.

بعد الطواف بأيقونة الصلبوت، توضع صورة الدفن والصليب مع حنوط وورود إشارة للحياة في ستر أبيض، يثنى بعدها من جهاته الأربعة، وتوضع شمعدانات يمينا ويسارا إشارة إلى الملاكين واحد عند الرأس والأخر عند الرجلين،ويوضع ستر أبيض علي المذبح، نضع فوقه صورة الدفن والصليب مع خمس فصوص مر + الحنوط والورود (إشارة للحياة) ثم نثني الستر الأبيض من جهاته الأربع.

يذكر أن «غولغوثا» أو «الجلجثة» هو المكان الذي دفُن فيه المسيح، إلا أن الجملة الموسيقية للحن ذاته يرجع أصولها لعصر الفراعنة، حين كانت تُعزف أثناء عملية التحنيط وجنازات الملوك حصرًا، ثم توارثه الأقباط، ووضعت له الكنيسة المصرية نصوصًا مسيحية، وأصبح لحن جنائزي يُرتل في نهاية الساعة العاشرة من صلوات الجمعة العظيمة والتي يُطلق عليها أيضًا «الجمعة الحزينة».



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