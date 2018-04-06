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اقتصاد
الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:19 ص

طارق عامر يُكرم أعضاء مجلس الإدارة السابقين ببنكى الأهلى ومصر

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزى،
راندا التوني
dostor.org/2118933

نظم البنك المركزى المصرى حفلًا لتكريم القيادات المصرفية السابقة والحالية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم، ولبنى هلال نائبى المحافظ، ووكلاء المحافظ المساعدون وعدد كبير من القيادات بالبنك المركزى والقطاع المصرفى.

تم خلال الحفل تكريم عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران سابقا، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق نظرا لدوره فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهده، وطارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية.

وخلال تكريمه للقيادات المصرفية، أشاد محافظ البنك المركزى المصرى بمسيرة العطاء الحافلة للمكرمين، وأكد أهمية التواصل بين الأجيال المصرفية المتعاقبة، موجها الدعوة لشباب القطاع المصرفى للإقتداء بالقيادات المكرمة فى إخلاصها وتفانيها فى عملها.

وقال محافظ البنك المركزى إن تكريم هذه القيادات هو تكريم للقطاع المصرفى، موضحا أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفى المصرى هو تواصل الأجيال المستمر بين القيادات المتعاقبة، بهدف نقل الخبرات المصرفية النادرة، وهى الخبرات التى ساهمت فى تأسيس قطاع مصرفى قوى استطاع التغلب بنجاح على جميع الأحداث والتحديات الطارئة على مدار السنوات الماضية.

طارق عامر يُكرم أعضاء مجلس الإدارة السابقين ببنكى الأهلى ومصر
طارق عامر يُكرم أعضاء مجلس الإدارة السابقين ببنكى الأهلى ومصر
طارق عامر يُكرم أعضاء مجلس الإدارة السابقين ببنكى الأهلى ومصر
طارق عامر يُكرم أعضاء مجلس الإدارة السابقين ببنكى الأهلى ومصر
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