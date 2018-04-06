طريقة تحضير «تاكو باللحم المفروم»

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على إتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم هو "تاكو باللحم المفروم".



ويتكون التاكو باللحم المفروم من خبز التاكو واللحمة المفرومة الناعمة وصوص التاكو والبصل المفروم وبهار التاكو والخس المفروم وحبة أفوكا وحبة طماطم.



ولتحضير التاكو باللحم المفروم في البداية نضع في مقلاة البصل والقليل من الزيت وتضاف اللحمة ويقلي جيدا وتضاف البهارات ثم صوص التاكو ويقلب ثم يرفع من علي النار.



بعد ذلك يوزع قليل من الخس المفروم ثم قليل من الطماطم والأفوكا في خبز التاكو ثم نضع في الأخير الجبنة ويصف خبز التاكو في صينية وتدخل الفرن لمدة 5 دقائق.



في النهاية يخرج التاكو من الفرن ويقدم ساخن.