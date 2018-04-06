162 ألف جنيه مساهمة من صاحب عمل إيطالى لأسرة مصرى متوفى

ساهم صاحب عمل إيطالي بمبلغ ما يوازي 162 ألف جنيه مصري، لأسرة عامل مصري تُوفي في إيطاليا، على الرغم من انتهاء العلاقة التعاقدية مع العامل قبل وفاته، لكنه كان يتمتع بحسن خلق مع صاحب العمل.



وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن "ياسين.أ.س" المتوفي بإيطاليا.



تلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الإجتماعي "الأنبس"، أفادت بأن أسرة العامل المتوفى "ياسين.أ.س" من محافظة المنوفية لا تستحق معاشا كاملا لعدم انتظام عائلهم في الخضوع لمظلة التأمينات وسداد الأقساط التأمينية إلا أن الأسرة تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة لم تحدد قيمتها بعد وتم إبلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف هذه المكافأة.



وتواصل مكتب التمثيل العمالي مع صاحب العمل الذي كان يعمل لديه المواطن المتوفي، وتم التأكد من انتهاء علاقة العمل منذ فترة، إلا أنه أبدى استعداده للتعاون مع المكتب ومساعدة أسرة المواطن المتوفي الذي كان يتمتع بحسن خلق.



وشحن صاحب العمل جثمان المواطن المتوفي إلى أرض الوطن على حسابه الشخصي، فضلا عن أرسال مكافأة مالية للأسرة نقدا بلغت 5 آلاف يورو ليكون إجمالي ما سدده بعد شحن الجثمان نحو 7 آلاف و500 يورو، أي ما يوازي 162 ألف جنيه مصري تقريبا.



ووجه مكتب التمثيل العمالي الشكر لصاحب العمل على اللفتة الكريمة وتعاونه لأسرة المتوفي.