وكيل «اقتصادية النواب» يتقدم بطلب إحاطة لإعادة تأهيل ترام رمسيس

تقدم الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والتعاون الدولي، بشأن الإعلان المشترك لإعادة تأهيل ترام رمسيس بحضور رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي بتاريخ 17 أبريل 2016.



وتساءل الشريف، في طلبه: "ماذا تم في هذا الشأن منذ عامين، وهل تم توقيع الاتفاق، وما هو الموقف التنفيذي، إلى جانب بعض التساؤلات"، التي ذكرها الشريف في طلبه.



وطالب الشريف بتحويل طلبه إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته.