«القوى العاملة»: 85 ألف جنيه مستحقات متوفي عن عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات عامل توفي منذ شهرين، وكان يعمل بإحدى شركات المقاولات، إجماليها 17 ألفا و93 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 85 ألف جنيه مصري.



وكان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمساعدة المواطن "محمد. أ.م." أحد أقرباء المواطن "ع.ع.ل." الذي توفي أثر أزمة قلبية منذ شهرين، حيث يطلب مساعدته في حصول ورثة المتوفي على مستحقاتهم طرف شركة المقاولات التي كان يعمل بها المتوفي منذ أربع سنوات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقال "سعفان"، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع المدير المسئول بالشركة للتعرف على مستحقات المتوفي والإجراءات اللازمة لصرف تلك المستحقات للورثة، مشيرا إلى أنه بعد 6 أسابيع من المتابعة التواصل مع الشركة تم استخراج شيك وبإجمالها 17 ألفا و93 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 85 ألف جنيه مصري وتم تسليمه لوكيل الورثة.

