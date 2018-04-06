القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:07 ص

اليوم.. 700 طفل يشاركون فى احتفالات البحيرة بيوم اليتيم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
البحيرة ـ أيمن بدر :
dostor.org/2118927

تنظم جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة البحيرة احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، اليوم الجمعة، بالسرادق المقام بالاستاد الرياضي بدمنهور بمشاركة 700 طفل من الأيتام من الجمعيات الأهلية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة.

يشارك في الاحتفالية اللواء مجدى عنانى سكرتير عام المحافظة والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة.

وتتضمن فعاليات الحفل صباحا ماراثون من أمام الاستاد الرياضي بدمنهور ومسابقات رياضية وثقافية وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا من الأطفال الأيتام.

وفي سياق متصل تشهد المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية فى السادسة مساء بمجمع دمنهور الثقافي حفل زفاف جماعي لـ 6 من العرائس اليتيمات وتوزيع الهدايا عليهم وتكريم الأمهات المثاليات من جمعية الأورمان ومن مديرية التضامن الاجتماعى.

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