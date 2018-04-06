الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا متكاثرة على جنوب سيناء مع وجود فرصة لسقوط الأمطار هناك، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 16 28

وسط الدلتا 16 28

الإسكندرية 16 23

بلطيم 16 24

مطروح 13 23

السلوم 10 24

سيوة 11 30

بورسعيد 16 24

دمياط 15 23

العريش 14 25

رفح 13 24

الاإسماعيلية 14 28

السويس 15 29

رأس سدر 17 29

نخل 11 29

نويبع 21 29

طابا 17 29

كاترين 09 27

الطور 20 26

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 20 30

الفيوم 14 29

بنى سويف 15 29

المنيا 15 29

أسيوط 15 29

سوهاج 14 30

قنا 17 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 33

أبوسمبل 19 32

الوادى الجديد 17 33

شلاتين 20 30

ابو رماد 20 29

راس حدربة 21 28

حلايب 22 28