ارتفاع إنتاج النفط الصخرى الأمريكى إلى 6.5 مليون برميل

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الامريكية من النفط الصخرى خلال شهر يناير الماضى بحوالى 199 ألف برميل يوميا بنسبة تصل إلى حوالى 3.1% مقارنة بمستويات شهر ديسمبر ليسجل 6.537 مليون برميل يوميا.



ويصل إجمالى إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام إلى 10.25 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعد بذلك أعلى رقم قياسى على الإطلاق فى تاريخ الولايات المتحدة، ويعود الفضل فى ذلك إلى إنتاجها المتزايد من النفط الصخرى، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية عالميا متفوقة على السعودية، التى يصل إنتاجها إلى نحو 9.92 ملايين برميل يوميا.