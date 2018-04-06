«الطاقة الأوروبى»: احتياجات النفط مؤمنة لمدة 25 عامًا

أكد تقرير لمنتدى الطاقة الأوروبي الآسيوي في فيينا أن احتياجات السوق العالمي من النفط الخام ستظل مؤمنة لمدة 25 عاما على الأقل، على الرغم من الأزمات المالية المتكررة في سوق الطاقة، لافتا إلى أن تمويل مشروعات الطاقة سيكون متوافرا ومتاحا بقوة في مشروعات النفط والغاز، خاصة من الموارد غير التقليدية وذلك على نحو كبير بعد 2020.



وأوضح التقرير الدولي أن السوق حاليا يتطلب عملا جماعيا ولا بديل عن مرحلة المشاركة في المسؤولية من كل الأطراف لاستعادة التوازن الكامل والنمو المستدام في السوق، مضيفا أن روسيا تتمتع باحتياطات هائلة من النفط والغاز خاصة في بحر قزوين، ولكنها حاليا تواجه منافسة شرسة مع النفط والغاز الصخريين اللذين يتم إنتاجهما في الولايات المتحدة، مشددا على أن مزيدا من إنتاج الغاز سيشعل المنافسة بين امدادات خطوط الأنابيب والغاز المسال اللذين يؤثران على بعضهما بعضا.