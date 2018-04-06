تعرّف على أسعار المراوح اليوم
شهدت الأسواق المصرية، اليوم الجمعة، استقرارًا فى أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت «الدستور» أهم السلع التى يحتاجها المواطنين خاصة خلال موسم الصيف، ومنها «المراوح».
وسجلت مروحة تورنيد بوكس 4 ريشة سعر 390 جنيهًا، وتورنيد سقف خمس سرعات 375 جنيهًا، وتورنيد مكتب 3 سرعات وبها أباجورة 499 جنيهًا.
بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة بسعر 585 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة بسعر 500 جنيهًا، وتوشيبا إستاند 4 ريشة بسعر 835 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة بسعر 430 جنيهًا.
كما سجلت مراوح فريش عمود بسعر 405 جنيهات، وفريش إستاند بسعر 300 جنيه، وفريش سقف بسعر 115 جنيهًا.