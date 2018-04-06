ولى العهد السعودى: النظام الإيرانى سبب المشكلات فى الشرق الأوسط

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن النظام الإيراني هو سبب المشكلات في الشرق الأوسط، محذرا من التغاضي عن ممارساته.



وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية نشرت قناة الإخبارية بعضا منها صباح الجمعة: «إن إيران سبب المشاكل في الشرق الأوسط، لكنهم ليسوا تهديدًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية، ولكن إذا لم يتم التعامل معهم، فقد يتحولون إلى تهديد».



وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن غالبية دول المنطقة تتشارك في العداء مع إيران التي اختارت أن تكون العدو الأول.



وأشار إلى أن النظام الإيراني ينفق موارد البلاد في نشر فكره المتطرف، اعتقادا منه أن الإمام المخفي سيظهر وسيعود ليحكم العالم، وهو يروج لذلك منذ اليوم الأول للثورة الإيرانية في عام 1979.



وفيما يتعلق باليمن، أكد ولي العهد السعودي أن التحالف العربي لدعم الشرعية لا يستهدف سوى الانقلابيين في أماكن الصراع التي ينطلقون منها.



ولفت إلى أنه لولا تدخل التحالف العربي في اليمن، لتكررت مأساة داعش في العراق.