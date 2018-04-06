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الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:04 ص

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

محمد حماقي
محمد حماقي
منار إبراهيم
dostor.org/2118902

أحيا المطرب محمد حماقي، حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، وسط ترحيب كبيرمن الجمهور الخليجي والسعودي، خاصة مع تقديمه لأغنية "أم الدينا"، التي ردد كلماتها الأسر والعائلات بالمملكة بمثابة رسالة قوية لمدى حب الشعب السعودي لمصر ورموزها.

وبدأ الحفل قويًا من حيث الحضور من مختلف الجنسيات العربية والسعودية، والذي حمل لافتة "كامل العدد"، بالإضافة إلى التجهيزات العالمية من مسرح وإضاءة وزاد من إثارة الأجواء الأسلوب التشويقي الذي قدم به الإعلامي السعودي فيصل الزهراني لفقرة "حماقي"، حيث وجه كلامة للجمهور، قائلًا: «من تبغون يطلع على المسرح»؛ ليرد عليه آلاف الجمهور ممن غلب عليه السيدات قائلين بصوت مرتفع أكثر من مرة "حماقي"، ثم استطرد "الزهراني"، قائلًا: «الفنان الجميل الذي ينتظره محبيه بالممكة العربية السعودية في أولى حفلاته بها، والذي نرحب به الميجا ستار محمد حماقي» وسط صرخات وهتافات الإعجاب.

من جانبه افتتح "حماقي"، حفله بأغنية "فات" بعدها حرص على شكر الجمهور لحفاوة الاستقبال، ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: "على أيه"، و"كان وكان"، و"ما بلاش"، و"اللي اختاره قلبي"، و"من قلبي بغني"، و"تعرفه"، وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات المعجبين.

وحرص الميجا ستار محمد حماقي على إهداء أغنية "أحلى حاجة فيكي" للمملكة العربية السعودية وشعبها، وهو ما زاد من أجواء الإثارة التي كانت السمة المميزة للحفل ووعد بتكرار الحفل مرة أخرى في القريب العاجل.

ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE" وأشرف على فقرة "حماقي" من صوت وتجهيزات منظم الحفلات وليد منصور، ومصمم المسارح الشهير تامر فوزي.

وتخلل الحفل كلمة لـ"حماقي"، أشار فيها إلى سعادته بتأهل منتخبي مصر والسعودية لنهائيات كأس العالم وتمنى لهما التوفيق، وأنه لم يكن يرغب في أن يتواجدا بنفس المجموعة.

على جانب آخر جاء أحياء الميجا ستار محمد حماقي حفله الأول بالممكلة العربية السعودية، متزامنًا مع انشغاله بتحديات برنامج "ذا فويس"، مع النجوم عاصي الحلاني وإليسا وأحلام؛ ونظرًا لحرصه على الإلتزام بإحياء الحفل دون أن يأتي على حساب مواهب البرنامج، قام بالتوجه الى الممكلة العربية السعودية على متن طائرة خاصة من بيروت إلى جدة، والعودة عليها مباشرة عقب انتهاء الحفل.

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية
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