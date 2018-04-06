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الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية
محمود جروين
dostor.org/2118901

قال سامح شكرى وزير الخارجية: «بحثنا كل الموضوعات المتعلقة وكيفية تنفيذ التعليمات التى صدرت عن الزعماء الثلاثة فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذى ينتاب المسار الفنى فى مفاوضات سد النهضة من خلال المشاروات الثلاثة لوزراء الخارجية والرى ومديرى أجهزة المخابرات العامة».

وأضاف شكرى، فى مؤتمر صحفى مقتضب لعدد من وسائل الإعلام المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثى الذى عقد لبحث خلافات ملف سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات: «تناولنا كل القضايا التى ربما أدت إلى هذا التعثر وأيضاً الأطروحات المختلفة التى قد تقودنا إلى مسار وخارطة طريق للتعامل مع هذه القضايا والخروج ما ينتابه من هذا المسار».

وأوضح شكرى، كانت مشاورات شفافة وفيها كثير من الصراحة وتناولت كافة الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها، سوف نستمر وفقاً لتعليمات القادة فى أن نسعى من هذا الأمر فى مدة 30 يوما، والتى بدأت منذ 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو للامتثال إلى تعليمات الزعماء فى إيجاد وسيلة لكسر هذا الجمود فى تلك الفترة.

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