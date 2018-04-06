بالصور.. ملحم زين يُشعل مهرجان ليالى ربيع بـ«الدبكة اللبنانية»

أشعل النجم اللبناني ملحم زين، مساء أمس الخميس، حفله الغنائي الذي أحياه بمدينة طابا، ضمن مهرجان ليالي الربيع، معربًا عن فخره بتواجده في أرض الفيروز، وسط حضور جماهيري ضخمًا، والذين تفاعلوا مع أغانيه، والتي تنوعت بين الوطنية والرومانسية والدبكة اللبنانية.



و"زين" بدأ حفله بأغنيته الشهيرة "شو جابك على حينا يا صغيرة"، تلاها عددًا من أشهر أغنياته، ومنها: "ضلي أضحكي، أنتي مشيتي، وممنونك أنا، بحلف بسماها، أنا فلسطيني، أنتي مشيتي، علواة، عندك بحرية ياريس، الجرح اللي بعده".



ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان طابا على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيها كبار نجوم الأغنية العربية على رأسهم سلطان الطرب جورج وسوف، وشمس الأغنية العربية نجوى كرم.