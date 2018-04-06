تونس ترفع أسعار «البنزين» للمرة الثانية خلال 3 أشهر

قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بتونس، إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع لبعض المواد البترولية نحو 3% للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها البنك الدولي بخفض العجز.



وأفادت الوزارة فى بيان لها، أنّه لم يطرأ أي تعديل على أسعار قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة، فى حين شملت الزيادات وفقًا لبيان الوزارة، والبنزين الخالي من الرصاص زيادة بـ50 مليمًا؛ ليصبح السعر الجديد: 1850 مليمًالتر، والغاز بدون كبريت (الرفيع): زيادة بـ50 مليمًا ليصبح السعر الجديد: 1610 مليمالتر، والغاز العادي: زيادة بـ50 مليمًا ليصبح السعر الجديد: 1330 مليمالتر.

