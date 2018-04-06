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الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:38 ص

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربينى تُفجر مفاجأة

عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
منار إبراهيم
dostor.org/2118898

فجر الهضبة عمرو دياب، مفاجأة من العيار الثقيل، بظهوره من خلال صورة التقطت خلسة أثناء تواجده بإحدى مولات دبي الشهيرة ماسكًا يد دينا الشربيني ويتجولان داخل المول التجاري.

وجاءت تلك الصورة قبل انطلاق حفل "الهضبة" بساعات المقرر إقامته، اليوم الجمعة، على المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية العالمية في دبي، برعاية شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

يُذكر أن "الهضبة" يعمل حاليًا على التحضير لألبومه الجديد، الذي يتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم، نادر حمدي، ومن المحتمل طرحه في شهر أغسطس المقبل.

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربينى تُفجر مفاجأة
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