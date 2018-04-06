صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربينى تُفجر مفاجأة

فجر الهضبة عمرو دياب، مفاجأة من العيار الثقيل، بظهوره من خلال صورة التقطت خلسة أثناء تواجده بإحدى مولات دبي الشهيرة ماسكًا يد دينا الشربيني ويتجولان داخل المول التجاري.



وجاءت تلك الصورة قبل انطلاق حفل "الهضبة" بساعات المقرر إقامته، اليوم الجمعة، على المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية العالمية في دبي، برعاية شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.



يُذكر أن "الهضبة" يعمل حاليًا على التحضير لألبومه الجديد، الذي يتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم، نادر حمدي، ومن المحتمل طرحه في شهر أغسطس المقبل.