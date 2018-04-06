ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز «الميما» لعام 2018
أعلنت مؤسسة ديرجست للطباعة والنشر والتوزيع المالكة لجوائز موسيقى الشرق الأوسط المعروفة بـ"الميما"، عن الأسماء الفائزة بجوائز الميما فى نسختها الحادية عشر لعام 2018.
لجنة تحكيم:
- الموسيقار هاني مهنا.
- الملحن سامي الحفناوي.
- الشاعر نادر عبدالله.
الجوائز التقديرية:
- الملحن محمد ضياء.
- الشاعر عماد حسن.
- الفنان إيهاب توفيق.
جوائز الموهبة الخاصة:
- كارول سماحة.
- عصام كاريكا.
الجوائز التشجيعية:
- المطرب الشاب محمد سعد من مصر.
- المطرب الشاب زهير البهاوي من المغرب.
- المطربة مارينا الحلاني من لبنان.
- المطرب محمد السهلي من السعودية.
الجوائز الرسمية:
- عمرو دياب أفضل مطرب.
- لطيفة أفضل مطربة.
- مصطفى حجاج أفضل مطرب شاب.
- كارمن سليمان أفضل مطربة شابة.
- محمد الشرنوبي أفضل مطرب صاعد.
- رنا سماحة أفضل مطربة صاعدة.
- أوكا وأورتيجا أفضل مطرب شعبي.
- شيرين يحيى أفضل مطربة شعبي.
- عمرو مصطفى أفضل ملحن.
- أسامة الهندي أفضل موزع.
- خالد تاج الدين أفضل شاعر.
- "روتانا" أفضل شركة إنتاج.
- "تلات دقات" أفضل كليب.
- مريم أبوعوف أفضل مخرجة فيديو كليب.
- "برج الحوت" لعمرو دياب أفضل أغنية
شو حلو "زياد برجى" أفضل أغنية فيلم
- "بقينا خايفين" لـ"نغم وسندرا" أفضل أغنية سينجل.
- "معدي الناس" لعمرو دياب أفضل ألبوم.
- مسار إجباري أفضل باند.
- أغنية "ورا الشبابيك" لـ "تامر وأليسا" أفضل دويتو.
- "علي & فيلا" أفضل دي جا.
- هاني محروس أفضل مهندس صوت.
- "أمين أبي ياغي" أفضل مدير أعمال.
- وليد منصور أفضل منظم حفلات.
- وليد الحريري أفضل تصميم إضاءة.
- راديو 9090 أفضل قناة إذاعة.
- "فري تي في" أفضل قناة تلفزيون.