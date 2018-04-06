القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولى العهد السعودى: النظام الإيرانى سبب المشكلات فى الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
فن
الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:36 ص

ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز «الميما» لعام 2018

القائمة الكاملة للفائزين
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز «الميما»
منار إبراهيم
dostor.org/2118897

أعلنت مؤسسة ديرجست للطباعة والنشر والتوزيع المالكة لجوائز موسيقى الشرق الأوسط المعروفة بـ"الميما"، عن الأسماء الفائزة بجوائز الميما فى نسختها الحادية عشر لعام 2018.

لجنة تحكيم:
- الموسيقار هاني مهنا.
- الملحن سامي الحفناوي.
- الشاعر نادر عبدالله.

الجوائز التقديرية:
- الملحن محمد ضياء.
- الشاعر عماد حسن.
- الفنان إيهاب توفيق.

جوائز الموهبة الخاصة:
- كارول سماحة.
- عصام كاريكا.

الجوائز التشجيعية:
- المطرب الشاب محمد سعد من مصر.
- المطرب الشاب زهير البهاوي من المغرب.
- المطربة مارينا الحلاني من لبنان.
- المطرب محمد السهلي من السعودية.

الجوائز الرسمية:
- عمرو دياب أفضل مطرب.
- لطيفة أفضل مطربة.
- مصطفى حجاج أفضل مطرب شاب.
- كارمن سليمان أفضل مطربة شابة.
- محمد الشرنوبي أفضل مطرب صاعد.
- رنا سماحة أفضل مطربة صاعدة.
- أوكا وأورتيجا أفضل مطرب شعبي.
- شيرين يحيى أفضل مطربة شعبي.
- عمرو مصطفى أفضل ملحن.
- أسامة الهندي أفضل موزع.
- خالد تاج الدين أفضل شاعر.
- "روتانا" أفضل شركة إنتاج.
- "تلات دقات" أفضل كليب.
- مريم أبوعوف أفضل مخرجة فيديو كليب.
- "برج الحوت" لعمرو دياب أفضل أغنية
شو حلو "زياد برجى" أفضل أغنية فيلم
- "بقينا خايفين" لـ"نغم وسندرا" أفضل أغنية سينجل.
- "معدي الناس" لعمرو دياب أفضل ألبوم.
- مسار إجباري أفضل باند.
- أغنية "ورا الشبابيك" لـ "تامر وأليسا" أفضل دويتو.
- "علي & فيلا" أفضل دي جا.
- هاني محروس أفضل مهندس صوت.
- "أمين أبي ياغي" أفضل مدير أعمال.
- وليد منصور أفضل منظم حفلات.
- وليد الحريري أفضل تصميم إضاءة.
- راديو 9090 أفضل قناة إذاعة.
- "فري تي في" أفضل قناة تلفزيون.

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