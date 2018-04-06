أسعار «ديب فريزر» اليوم.. «كريازى» أفقى 140 لترًا بـ4850 جنيهًا

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الجمعة، استقرارًا فى أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت «الدستور» أهم السلع التى يحتاجها المواطنين خاصة خلال موسم الصيف، ومنها «ديب فريزر».



وسجل ديب فريزر كريازى أفقى 140 لترًا بسعر4850 جنيهًا، وأفقى 180 لترًا بسعر 5150 جنيهًا، وديب فريزر كريازى «4 درج، 9 قدم» بسعر 6990 جنيهًا، وديب فريزر كريازى «6 درج 12 قدم» السعر 8470 جنيهًا.



بينما سجل ديب فريزر توشيبا «4 درج» 195 لترًا مزود بخاصية التجميد بسعر 5430 جنيها، وتوشيبا «5 درج» 230 لترا بسعر 6360 جنيها، وتوشيبا «4 درج» 195 لترًا بسعر5450 جنيهًا.