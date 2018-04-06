الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم «قلب أسود» بالتجمع الخامس

تُقيم شركة "W.M" للإنتاج الفني والسينمائي، عرضًا خاصًا لفيلم "قلب أسود" في سينما بورتو كايرو بالتجمع الخامس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل الساعة الثامنة مساءً بحضور أبطاله.



يُذكر أن الفيلم انتهى فريق عمله من تصويره منذ ما يقرب من 4 أعوام، لكن وقعت العديد من المشكلات بين الأبطال والجهة الإنتاجية، أدت إلى توقف طرحه بالسينمات.



وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال تجبره الظروف ليعيش في حالة من الفساد، وهو من بطولة أحمد هارون، ومراد فكري، وأشرف طلبة، ونهال عنبر، ونادية العراقية، وفتحي سعد، وسمير بدير، ومن تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبدالقادر.