القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولى العهد السعودى: النظام الإيرانى سبب المشكلات فى الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
فن
الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:15 ص

الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم «قلب أسود» بالتجمع الخامس

فيلم قلب أسود
فيلم قلب أسود
منار إبراهيم
dostor.org/2118892

تُقيم شركة "W.M" للإنتاج الفني والسينمائي، عرضًا خاصًا لفيلم "قلب أسود" في سينما بورتو كايرو بالتجمع الخامس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل الساعة الثامنة مساءً بحضور أبطاله.

يُذكر أن الفيلم انتهى فريق عمله من تصويره منذ ما يقرب من 4 أعوام، لكن وقعت العديد من المشكلات بين الأبطال والجهة الإنتاجية، أدت إلى توقف طرحه بالسينمات.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال تجبره الظروف ليعيش في حالة من الفساد، وهو من بطولة أحمد هارون، ومراد فكري، وأشرف طلبة، ونهال عنبر، ونادية العراقية، وفتحي سعد، وسمير بدير، ومن تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبدالقادر.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ 3 أيام

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ 4 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 4 أيام

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ 4 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 4 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

الجيش اليمنى يستعيد معسكرًا استراتيجيًا من ميليشيا الحوثى بصعدة

18 أبريل.. عادل عصمت يناقش رواية «الوصايا» بالكتب خان

غلق شارع جسر السويس جزئيًا لمدة يومين لتحويل مسار خط غاز

مدحت شلبى يكشف موعد رحيل مجلس الزمالك

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة

ألبومات الصور

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

نجم الساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة

كشكول

شكاوي بالجملة في امتحانات ابنأئنا بالخارج في السعودية

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

اعلان مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس بالجيزة

الأمصار

بالفيديو.. نشرة أخبار الدستور من موقع «الأمصار»

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

آخر كلام.. طاقم حكام نرويجي لإدارة كلاسيكو السعودية

ولي عهد البحرين: منشأة الإسناد البحري البريطانية دليل دعمنا للتحالف الدولي

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك