ارتفاع أسعار «النفط» اليوم.. و«برنت» بـ68.20 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجل خام برنت في عقود تسليم يونيو 68.20 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم مايو 20 سنتا أو 0.3% إلى 63.25 دولار للبرميل تقريبًا.



وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبي على فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجز الموازنة إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه، موضحًا أن كل 10 دولارات ارتفاعًا في سعر البرميل، تزيد من فاتورة الدعم نحو 26 مليار جنيه، متوقعًا وصول سعر البرميل إلى 75 دولارًا، خلال الفترة المقبلة.